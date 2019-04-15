Boston Maratonu’nda kazanan Cherono ve Degefa

Tokyo, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik 2019 Boston Maratonu, ABD’nin Massachusetts eyaletinin Boston kentinde 123. kez yapıldı.

Erkeklerde birinciliği, 2 saat 7 dakika 57 saniyede bitiş çizgisini geçen Lawrence Cherono elde etti. Kenyalı atleti, Etiyopyalı Lelisa Desisa (2:07:59) ve vatandaşı Kenneth Kipkemoi (2:08:07) izledi.

Şampiyonluk, kadınlarda ise Etiyopya’ya gitti. Mücadeleyi2 saat 23 dakika 31 saniyede bitiren Worknesh Degefa, ipi ilk sırada göğüsledi. Kenyalı Edna Kiplagat 2:24:13’lük zamanıyla ikinci, ABD’li Jordan Hasay da 2:25:20’lik derecesiyle üçüncü oldu.