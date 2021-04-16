Boston, Los Angeles'i Jaylen Brown ile geçti
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Boston Celtics, Jaylen Brown’un 40 sayı kaydettiği maçta Los Angeles Lakers’ı 121-113 mağlup etti. Yüzde 85 isabet oranıyla maçı tamamlayan 24 yaşındaki oyuncu, NBA tarihinde bir maçta 40 ve üstü sayılarda en yüksek isabet oranıyla oynayan oyuncu oldu.
NBA’e 4 maçla devam edildi. Boston Celtics’in deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 121-113 olmak üzere 8 sayı farkla yenerek sezonun 30. galibiyetini elde ettiği maçta Brown, önemli bir rekora imza attı.
Üst üste 5. kez kazanan Celtics’te Jaylen Brown, karşılaşmayı 40 sayı, 9 ribaunt ve 3 asist ile tamamladı. Yüzde 85 isabet oranıyla maçı tamamlayan 24 yaşındaki oyuncu, NBA tarihinde bir maçta 40 ve üstü sayılarda en yüksek isabet oranıyla oynayan oyuncu oldu. Marcus Smart 15 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Payton Pritchard 15 sayı ve 7 ribaunt, Jayson Tatum ve Tristan Thompson 14’er sayı ile galibiyete katkıda bulundu.
LeBron James, Anthony Davis, Andre Drummond, Markieff Morris’in sakatlıkları nedeniyle oynamadığı maçta Lakers’ın en skorer oyuncusu, 19 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla Talen Horton-Tucker oldu. Marc Gasol 18, Ben McLemore 17 sayı kaydetti.
Sonuçlar
Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 109-120
Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 101-119
Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 113-121
Phoenix Suns-Sacramento Kings: 122-114