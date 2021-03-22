NBA'de Boston Celtics, takas dönemi bitmeden bir değişime gitmeye hazırlanıyor. Çok iyi bir sezon geçirmeyen Boston'ın hedefinde Atlanta Hawks'tan Bogdan Bogdanovic ve John Collins bulunuyor.

The Ringer'dan Kelvin O'Connor'ın haberine göre sezon sonunda sınırlı serbest olacak John Collins ile Boston'ın yanı sıra Dallas, Detroit, Minnesota ve Sacramento ilgileniyor. Minnesota'dan Malik Beasley ve ilk tur draft hakkı talep eden Atlanta, bu beklentisine karşılık bulamadı. Boston'ın ise bu takas adına görüşmeler yürüttüğü aktarılmakta.

Lig kaynaklarına dayandırılan diğer habere göre ise Boston, John Collins'in yanı sıra Atlanta'dan eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic'i de kadrosuna katmak istiyor. Sacramento döneminde de Boston Celtics'in ilgilendiği Bogdan Bogdanovic'in, John Collins ile birlikte Jayson Tatum ve Jaylen Brown'un merkezde olduğu takım yapısına büyük uyum sağlayabilecekleri beklenmekte.