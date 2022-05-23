14 ülkeden 67 kulüp ve 650 sporcunun yarıştığı 2. Uluslararası Performans Ritmik Cimnastik turnuvası "Bosphorus Cup 2022", 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde Büyükçekmece Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda yapıldı.

Performans Ritmik Cimnastik Spor Kulübü'nun ev sahipliği yaptığı turnuvaya, Dünya Cimnastik Federasyonu partneri Giuseppe Pastorelli de katıldı. Organizasyonda Türk sporcular, toplamda 24 adet 1, 2 ve 3.'lük Kupası elde ettiler.