Yaklaşık 600 bin Boşnak vatandaşın Sırplar tarafından soykırıma maruz kalmasının ardından 26 yıl geçti. İnsanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birinin yaşandığı Srebrenica’da, 1995 yılında öldürülen 8 bin 372 Boşnak vatandaş için Bakırköy Belediyesi, soykırıma dikkat çekmek adına 8 bin 372 metrelik anma koşusu düzenledi. Bakırköy Belediyesi ve Türkiye Bosna Sancak Derneği'nin birlikte organize ettiği ve "Unutma Unutturma" sloganı ile yapılan anma koşusu sabah 08.30’da Yeşilköy Kent Meydanı'nda start aldı. Koşunun startını Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar verdi. Florya Sahili boyunca yürüyen yaklaşık bin vatandaş, başlangıç noktasına dönerek yarışı tamamladı. Anma organizasyonuna yoğun ilgi gösterilirken, koşu sonrası her katılımcıya Srebrenica çiçeği motifi olan madalya verildi. Organizasyona Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da katıldı. Koşunun sunuculuğunu ise ünlü spor spikeri Emre Tilev üstlendi.

ALAGİÇ: BÖYLE ÖNEMLİ FAALİYETLER İLE DESTEK VERDİĞİNİZ İÇİN EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç yaptığı açıklamada, “Bugün Srebrenica'da Boşnaklara yapılan soykırımın kurbanlarını hüzünle hatırladığımız bir gün. Böyle önemli faaliyetler ile destek verdiğiniz için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz zaten tek milletiz ve beraber kötülük, soykırım bir daha tekrarlanmasın diye dayanışma içinde duruyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkleri bu konuda tüm dünyaya örnek olarak görüyoruz. Her zaman bizim yanımızdasınız” diye konuştu.

SANCAKLI: HERKESİN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE BÜYÜK BİR SOYKIRIM YAPILDI

Boşnak asıllı eski milli futbolcu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da "26 yıl önce Avrupa'nın göbeğinde, herkesin gözünün önünde büyük bir soykırım yapıldı. Birleşmiş Milletler, orayı güvenli bölge ilan etmişken Sırplara nasıl teslim ettiklerini unutmayacağız. Müslümanları nasıl katlettiklerini unutturmamak için bu tarz etkinlikler yapılıyor” dedi.

GANİÇ: DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YAŞANMAMASI İÇİN UNUTULMAMALI, UNUTTURULMAMALI

Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“11 Temmuz 1995 yılında Srebrenica'da, Avrupa'nın göbeğinde 8 bin 372 Boşnak vatandaşımız 1 hafta içinde katledildi. 1992-1995 yılları arasında yaklaşık 220 bin Müslüman kardeşimiz işkence edilerek öldürüldü, katledildi. Bir daha böyle bir katliam ve soykırımın yaşanmaması adına buna karşı durmalıyız. Bugün 19 vatandaşımız daha toprağa veriliyor. Buna rağmen 8 bin 372 şehidimizden bin 701 şehidimizin hala izine rastlanmadı. Parçalanarak toplu mezarlara gömüldüler. Bu organizasyonun adı 'Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu' ama bugüne kadar yaşanan tüm soykırımlara karşı durma, hepsini lanetleme ve bundan sonra dünyanın hiçbir yerinde böyle soykırımların yaşanmaması adına bu etkinliği düzenledik. Dünyanın hiçbir yerinde yaşanmaması için unutulmamalı, unutturulmamalı."

SANCAKTAR: BİR DAHA BÖYLE BİR SOYKIRIM OLMAMASI İÇİN UĞRAŞIYORUZ

Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar ise Srebrenica’nın yalnızca bir sembol olduğunu belirterek, “Bosna Hersek'in her yerinde soykırımlar olmuştur, her yerinde toplu mezarlar bulunmuştur. Maalesef Avrupa'nın adaleti sadece kendileri için adalet. Boşnak soykırımını kabul etmiyorlar. Srebrenica'da 8 bin 372 Boşnak acı çektirilerek öldürüldü ve toplu mezarlara gömüldü. Hollanda askeri ve Birleşmiş Milletler'in gözetiminde Sırp Çetnikler'e kendi elleriyle teslim ettiler. Burada 8 bin 372 metre koşacağız. Her adımımızda orada katledilen insanları anacağız. Bir daha böyle bir soykırım olmaması için uğraşıyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Bosna Sancak Derneği, önümüzdeki 2 ay içerisinde ise şu etkinlikleri düzenleyecek:

28-29 Ağustos Eskişehir Yarı Maratonu

10-11 Eylül Run The Island Bozcaada

18-19 Eylül Kadıköy Yarı Maratonu

Kaan ÜLKER - Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA)