EURO 2020 Elemeleri J Grubu’nda ikinci sırayı alabilmesi için küçük çaplı bir mucizeye ihtiyacı olan Bosna Hersek ile grubu lider bitirmeyi daha önceden garantileyen İtalya karşılaşırken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

Ekim ayında Yunanistan deplasmanında kaybederek grup maçlarında kötü deplasman performansını sürdüren Bosna Hersek’in finallere gidebilmesi için öncelikle kalan iki maçını da kazanması gerek. Grup sonuncusu Liechtenstein deplasmanında net favori oldukları düşünülürse, evlerindeki İtalya maçı onlar için grubun finali olacak gibi.

Grupta bu maça kadar her rakibini devirmeyi başaran İtalya’nın belki liderliği garanti; ancak onlar da 10’da 10 yaparak finallere gidecek ekiplere göz dağı verme niyetinde. Gruptaki her maçında en az 2 gol atan Gök Mavililer, sadece 3 gol yedi. Antrenör Roberto Mancini, Cistana, Castrovilli ve Orsolini gibi yeni isimlere şans vererek şimdiden Euro 2020 kadrosuna alternatiflerini görmeye çalışıyor. Spinazzola, Verratti ve Berardi sakatlıkları nedeniyle yoklar.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İtalya son 10 resmi maçında kaybetmedi.

• İtalya son 10 resmi maçının 7’sinde gol yemedi.

• Bosna Hersek’in gruptaki 8 maçının 7’si karşılıklı gol var bitti.

• Bosna Hersek, evinde 6 resmi maçtır kaybetmiyor.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Kritik mücadeleye bahis yapan Misli.com üyeleri İtalya’dan yana tercihte bulunmuş görünüyor. Maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %42’si konuk ekibin galip geleceğini düşünüyor.

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Bosna’nın gruptan çıkma şansı artık kendi elinde değil. Finlandiya’nın Liechtenstein karşısında alacağı galibiyet Bosna’nın hayallerini sona erdirecek. İtalya, Mancini ile Liechtenstein deplasmanında kazanarak 10 maç aralıksız kazanma rekorunu kırdı ve bu İtalya tarihi için önemli bir ot olarak kayıtlara geçti. Kazanmanın yanı sıra savunmada kusursuz olan İtalya, oynadığı 8 maçta kalesinde 3 gol gördü. Mancini, kendi rekorunu geliştirmek isteyecek. Rahat konumları, bu maçı da kazanmalarına katkı sağlayacaktır. Tercihim İtalya galibiyeti olacak.. Alternatif düşünenler ilk maçta olduğu gibi TGS 2,3 bahsini değerlendirilmeli.



