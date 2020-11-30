Boş tirbünler pankartla süslendi

Tribünlerde belki taraftar yoktu ama bayraklarla ve pankartlarla stadın dört bir yanı süslendi. 'Herkes haddini bilecek', 'Kanaryasın sen bizim canımız' pankartları dikkat çekti. Kapalı tribünün üst bölümünde dev Sarı-Lacivert bayrak açıldı. Beşiktaş taraftarları da boş durmadı. Kadıköy'de takımlarının yanında değillerdi ancak kendileri için ayrılan bölüme 'Her zaman seninleyiz' pankartı astılar. Koronavirüs tedbirlerinin önemi de unutulmadı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın 'Temizlik, maske, mesafe' pankartı da derbide tribündeki yerini aldı.