Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmiş olması, futbol kulüpleri üzerinde maddi anlamda oldukça büyük bir yük yaratmış durumda.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach da bu dönemde taraftarlarına yönelik bir çağrıda bulundu.

Ligler ertelenmeden önce iç sahada oynadıkları seyircisiz maç nedeniyle 2 milyon euro kaybeden kulüp, diğer iç saha maçlarının bilet iadesini gerçekleştirmeye hazır. Fakat yapılan açıklamada geri iade etmek zorunda kalmadıkları her euronun takıma büyük katkı sağlayacağı belirtildi. Bu durumu uygun gören taraftarlara kalpten teşekkür ederlerken diğerlerinin de parasının en kısa sürede ödeneceğini aktardılar.