Bayer Leverkusen'in kazandığı haftada Şampiyonlar Ligi potasında kalmak için hata yapma lüksü olmayan Borussia Mönchengladbach, Union Berlin'i konuk edecek. Son iki Bundesliga maçını kazanamayan Mönchengladbach, evinde kazanıp kötü gidişatı durdurmak istiyor. Marco Rose'un ekibi 53 puanla 5. sırada yer alıyor. Yunus Mallı'nın formasını giydiği Berlin ise 31 puanla 13. basamakta bulunuyor. Berlin, güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Union Berlin 2-0 kazanmıştı.

Borussia Mönchengladbach - Union Berlin maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Borussia Park'ta oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak. S Sport 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Borussia Mönchengladbach - Union Berlin muhtemel 11'ler:

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Kramer, Neuhaus, Hofmann, Stindl, Thuram, Plea

Union Berlin: Gikiewicz, Friedrich, Schlotterbeck, Subotic, Trimmel, Gentner, Prömel, Lenz, Ingvartsen, Bülter, Andersson

M'Gladbach'ta 3-1'lik Leverkusen yenilgisinde sakatlanan Breel Embolo ve Tobias Strobl hala iyileşmedi. Son olarak Bremen'le 0-0 berabere kaldılar, o maçta sarı kart gören Tony Jantschke de cezalı duruma düştü. Bu 3 ismin dışında uzun süredir sakat olan Fabian Johnson ile Denis Zakaria da maç kadrosunda olmayacak. TD Marco Rose, 17 gole katkı (9 gol - 8 asist) yapan Alassane Plea ve 16 golde payı (8 gol - 8 asist) olan Marcus Thuram'a güvenmeye devam edecek.

Union Berlin'de ise Sebastian Polter şoku yaşanıyor! Kulüpteki maaş kesintisini kabul etmeyen tek oyuncu olan Polter, teknik kadro tarafından adeta aforoz edildi. Antrenmanlara bile çıkması yasaklandı... Orta sahanın önemli isimlerinden Robert Andrich de 1-1 biten Mainz maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak. TD Urs Fischer, salgın dönüşü sadece Hertha maçında sonradan oyuna soktuğu milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın "artık" maç kondisyonuna ulaştığını açıkladı. Sürpriz bir kararla ilk 11'de başlayabilir.