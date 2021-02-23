İnşa edilmiş durumdaki önemli stadyumlardan biri olup bu stadın açılışı 30 Temmuz 2004 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu Stadyum aynı zamanda 2005 ve 2006 tarihlerinde düzenlenen bu bu düzenlenen Almanya Milli takımının maçlarına birer kez ev sahipliği yapmış durumdadır. Bir Avrupa ülkesi olan Almanya'nın Mönchengladbach kentinde bulunmaktadır. Bu stadın inşasının maliyeti ise 86.9 Milyon EURO olmuştur.

Borussia Mönchengladbach Stadı'nın adı nedir?

Konum olarak Almanya devletinin Mönchengladbach kentinde yer almakta olan olan Borussia-Park Stadyumu'nun ev sahipliğini ise Almanya'nın önemli futbol kulüplerinden biri olan Borussia Mönchengladbach yapmaktadır.

Borussia Mönchengladbach Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Borussia-Park Stadyumu 105m x 68m Boyutlarına sahip olan ve oldukça büyük bir yapı olma özelliği taşımaktadır. Bu anlamda Almanya'nın önemli futbol stadyumları arasında kendisine yer bulmaktadır. 54.067 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum bu anlamda önemli bir taraftar kapasitesi barındırmaktadır.

Mönchengladbach maçlarını hangi stadyumda oynuyor?

Borussia-Park Stadyumu, Bundesliga'da güçlü bir şekilde mücadele vermekte olan Borussia Mönchengladbach futbol kulübünün bütün iç saha maçlarını oynamakta olduğu bir stattır. Bu kapsamda Mönchengladbach futbol kulübünün bir nevi evi olma özelliğine sahiptir.

Mönchengladbach futbol maçlarını canlı olarak seyretmek isteyen Mönchengladbach taraftarları, takımlarının heyecanına bu stadyumda ortak olmaktadır. Stat Almanya'nın doğal çim yapısına sahip önemli futbol stadyumları arasında yerini almaktadır. Stadyumun çim ısıtma özelliği de bulunmaktadır. Taraftarların takımlarını konforlu bir ortamda izlemelerini sağlayacak nitelikte bir tasarım barındırmaktadır.