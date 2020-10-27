Borussia Mönchengladbach ile Real Madrid Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında Almanya'da karşı karşıya gelecek. İlk maçta Shakhtar Donetsk'e şok bir skorla mağlup olan Real Madrid ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Deplasmanda oynadığı ilk maçta Salzburg ile berabere kalan Borussia Mönchengladbach da rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Borussia Mönchengladbach - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Borussia Park'ta bu akşam saat 23:00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Borussia Mönchengladbach - Real Madrid muhtemel 11'ler...

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Kramer, Neuhaus, Hofmann, Sdindl, Truham, Plea

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Varane, Ramos, Mendy, Kroos, Casemiro, Valverde, Junior, Asensio, Benzema