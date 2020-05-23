Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maç sonucu: 1-3

Almanya Bundesliga'da üst sıraları ilgilendiren zorlu maçta ligin 3. sırasında yer alan Borussia Mönchengladbach Borussia Park'ta 5. sıradaki sırasındaki Bayer Leverkusen'i konuk etti.

Maça konuk ekip Leverkusen hızlı başladı ve Karim Bellarabi'nin asisti sonrasında Kai Havertz'in attığı golle 7. dakikada 1-0 öne geçti. Bu gol sonrasında ev sahibi ekip gol aradı ancak ilk yarıda aradığı golü bulamadı. Leverkusen soyunma odasında 1-0'lık üstünlükle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA EŞİTLİK GELDİ

İkinci yarıya ise ev sahibi Mönchengladbach golle başladı ve 52. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle eşitliği yakaladı.

LEVERKUSEN HEMEN CEVAP VERDİ

Bu golden kısa bir süre sonra, dakika 58'de ilk golün sahibi Kai Havertz bir kez daha sahneye çıktı ve penaltıdan attığı golle takımını tekrar üstünlüğe taşıdı.

RAHATLATAN GOL

Mönchengladbach, beraberlik golünü bulmak için ataklarını gerçekleştirirken dakika 81'de Bayer Leverkusen, Sven Bender'in golüyle farkı ikiye çıkardı: 1-3.

ÜST SIRAYA TIRMANDI

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Bayer Leverkusen bu galibiyetle puanını 53 yaptı ve 3. sıraya yükseldi. Mönchengladbach ise 52 puanda kalarak 4. sıraya geriledi.