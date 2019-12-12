Borussia Mönchengladbach - Başakşehir canlı izle

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nun 6. ve son haftasında Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach’a konuk oluyor. Gruptaki ilk 5 maçında 7 puan toplayan Turuncu- Lacivertliler, üçüncü sırada yer alıyor. Bundesliga’da da lider durumda olan Borussia Mönchengladbach, grupta 8 puanla Roma’nın averajla önünde zirvede bulunuyor. Başakşehir ile Alman ekibi arasında İstanbul’da oynanan maç 1-1 sona ermişti.

Borussia Mönchengladbach - Başakşehir maçı hangi kanalda?

Borussia Park’ta TSİ 23.00’te başlayan karşılaşmada, İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez düdük çalıyor. Müsabaka, beIN Sports 2’den naklen yayınlanıyor.

Başakşehir nasıl tur atlar?

Başakşehir, üst tura çıkmak için Borussia Mönchengladbach ile final niteliğinde bir maç oynuyor. İstanbul ekibi, rakibini yenmesi halinde gruptan çıkacak. Beraberlik ya da yenilgi durumunda ise üçüncü sırada kalacak ve Avrupa defterini kapatacak.

Borussia Mönchengladbach - Başakşehir ilk 11'ler:

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt, Kramer, Zakaria, Neuhaus, Hermann, Embolo, Thuram

Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Elia, Visca, Crivelli

Başakşehir’in kadrosunda bu maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Turuncu-Lacivertli takımda sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen, Martin Skrtel, Arda Turan, Robinho ve Uğur Uçar, forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde, UEFA’ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Gökhan İnler ve Kerim Frei da bu mücadelede takımdaki yerlerini alamayacak.

Bayern’i devirdiler

Marco Rose yönetiminde Bundesliga’ya bu sezon damga vuran Mönchengladbach, 31 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. 10 galibiyet alan, 1 beraberliği bulunan, 3 kez de mağlup olan Alman ekibi, ligde oynadığı son maçta Bayern Münih’i 2-1 yenip zirvedeki yerini korumuştu.



