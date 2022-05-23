Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, teknik direktörlük görevine Edin Terzic'i getirdiğini duyurdu.

Edin Terzic, Dortmund'da

Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Edin Terzic ile yarın 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Favre'nin yerine de gelmişti

Bilindiği üzere, Aralık 2020'de Dortmund'un Stuttgart'a sahasında 5-1 kaybetmesinin ardından teknik direktör Lucien Favre ile yollar ayrılmış ve sezon sonuna kadar takımın başına Beşiktaş 'ta ve West Ham'da Slaven Bilic'le çalışan yardımcı hoca Edin Terzic getirilmişti.

Terzic'in Dortmund performansı

Sarı-siyahlı takım ile söz konusu 32 maça çıkan Terzic 20 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyetle 64 puan toplamış ve maç başına 2.00 puan ortalaması yakalamıştı. (Ajansspor)