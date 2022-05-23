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Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic oldu

Son dakika haberi...Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic oldu. Terzic yarın resmi sözleşmeyi imzalayacak.

23 Mayıs 2022, Pazartesi 16:24 Son Güncelleme:
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Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic oldu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, teknik direktörlük görevine Edin Terzic'i getirdiğini duyurdu.

Edin Terzic, Dortmund'da

Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Edin Terzic ile yarın 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşme imzalanacağı belirtildi. 

Favre'nin yerine de gelmişti

Bilindiği üzere, Aralık 2020'de Dortmund'un Stuttgart'a sahasında 5-1 kaybetmesinin ardından teknik direktör Lucien Favre ile yollar ayrılmış ve sezon sonuna kadar takımın başına Beşiktaş 'ta ve West Ham'da Slaven Bilic'le çalışan yardımcı hoca Edin Terzic getirilmişti.

Terzic'in Dortmund performansı 

Sarı-siyahlı takım ile söz konusu 32 maça çıkan Terzic 20 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyetle 64 puan toplamış ve maç başına 2.00 puan ortalaması yakalamıştı. (Ajansspor)

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