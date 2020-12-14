Alman devi Borussia Dortmund'da yönetim, takımın Almanya 1. Ligi Bundesliga'da aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktör Lucien Favre'nin görevine son verdi. Şampiyonlar Ligi'nde tek mağlubiyet alan ve F Grubu'nu lider olarak tamamlayıp adını bir üst tura yazdıran Dortmund'da Favre'nin kaderi, Almanya'da önceki gün iç sahada Stuttgart karşısında alınan 5-1'lik ağır mağlubiyet oldu. Ligde galibiyet özlemini 3 maça çıkaran, bu süreçte 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Sarı-Siyahlılar, Favre'ye kapıyı gösterdi. Bundesliga'da 11. hafta itibariyle 19 puanla 5. sırada yer alan Dortmund'da takımı, sezon sonuna kadar yardımcı hoca Edin Terzic'in çalıştıracağı açıklandı.

Edin Terzic

Boşnak kökenli Almanya doğumlu Terzic, antrenörlüğe Dortmund'un alt yapılarında çalışarak başlamış, 2013-15'te Beşiktaş'ta, 2015-2017'de West Ham United'da Slaven Bilic'in yardımcılığını üstlenmişti. 2 yıldır Sarı-Siyahlılar'ın teknik ekibinde yer alan 38 yaşındaki genç hocanın başarılı olması durumunda, kulüpte kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.