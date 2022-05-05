İtalya Serie A ekiplerinden Juventus ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu Paulo Dybala, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Borussia Dortmund, Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için teklifte bulundu ancak Arjantinli forvet, teklife henüz bir yanıt vermezken, bir sonraki kulübüne karar vermek için acele etmiyor.

Yıllık 4,5 milyon Euro

Alman ekibinin Erling Haaland'ın sezon sonunda olası ayrılığı sonrası, Paulo Dybala'ya takım içinde kilit bir rol ve yıllık olarak 4.5 milyon Euro teklif ettiği de iddialar arasında yer aldı.

7 yıl sonra ayrılıyor! Inter de devrede

7 yıldır formasını giydiği Juventus ile sözleşme görüşmelerinde sonuca varamayan 28 yaşındaki yıldız futbolcu ile İtalyan devi Inter'in de yakından ilgilendiği ve transfer yarışında bir adım önde olduğu belirtildi.

Henüz kararını vermedi

Arjantinli yıldız her ne kadar sezon sonunda Juventus'tan ayrılacak olsa da henüz gelen teklifleri düşünmüyor. Dybala şu an için menajerinin de dile getirdiği gibi, Juventus ile çıkacağı son maçlara odaklanmış durumda ve kulübüne olabilecek en iyi şekilde veda etmek istiyor.

Bu sezon İtalyan devi ile 35 maça çıkan 28 yaşındaki Dybala, 14 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koydu.



