Borussia Dortmund'dan Jose Mourinho açıklaması!

Manchester United'dan ayrıldığı günden bu yana boşta olan Jose Mourinho'nun Borussia Dortmund'un başına geçeceği öne sürülmüştü. Alman kulübünden söz konusu iddialarla ilgili resmi açıklama geldi.

24 Ekim 2019, Perşembe 17:57
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Borussia Dortmund'dan Jose Mourinho açıklaması!

Manchester United'dan geçtiğimiz yılın Aralık ayında ayrılan ve o gün bugündür boşta olan Jose Mourinho'nun Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un başına geçeceği öne sürülmüştü. Alman kulübü, Bild gazetesinin bu iddiasına futbol A takım direktörü Michael Zorc aracılığıyla yanıt verdi. 

Sky Sport Almanya'ya konuşan Zorc, haberleri net bir dille yalanlarken "Haberlerin Hans-Joachim Watzke ile Jose Mourinho'nun iyi ilişkilerine dayanılarak yazıldığını düşünüyorum. Ancak haberdeki iddialar asılsız. Şu an antrenör problemimiz yok. Hocamız Lucien Favre'dan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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