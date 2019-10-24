Manchester United'dan geçtiğimiz yılın Aralık ayında ayrılan ve o gün bugündür boşta olan Jose Mourinho'nun Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un başına geçeceği öne sürülmüştü. Alman kulübü, Bild gazetesinin bu iddiasına futbol A takım direktörü Michael Zorc aracılığıyla yanıt verdi.

Sky Sport Almanya'ya konuşan Zorc, haberleri net bir dille yalanlarken "Haberlerin Hans-Joachim Watzke ile Jose Mourinho'nun iyi ilişkilerine dayanılarak yazıldığını düşünüyorum. Ancak haberdeki iddialar asılsız. Şu an antrenör problemimiz yok. Hocamız Lucien Favre'dan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler