Borussia Dortmund’un yeni transferi Sebastien Haller, testis tümörü ameliyatı sonrası birkaç ay sahalardan uzak kalacak.

Bu yaz Ajax’tan Borussia Dortmund’a transfer olan Sebastien Haller’in testis tümörü olduğu tespit edilmişti. Tümörü başarıyla alınan Haller’in yeni takımıyla tek bir maça bile çıkamadan sahalardan birkaç ay uzak kalacağı ve 2022 takvim yılında forma giymesinin zor olduğu açıklandı. Borussia Dortmund sportif direktörü Sebastian Kehl oyuncunun durumuyla ilgili açıklama yaptı: ‘’Hala ne tür bir terapiye ihtiyacı olduğu konusu tartışılıyor ancak birkaç ay takımdan uzak kalacağı açık.’’

Erling Haaland’ın Manchester City’e gidişinin ardından onun yerine transfer edilen 28 yaşındaki golcü, testis tümörünün tespit edilmesinin ardından takımının İsviçre’deki sezon öncesi kampından ayrılarak ameliyat olmuştu. Haller’in bundan sonraki süreçte cerrahi sonrası tedavisi devam edecek.



