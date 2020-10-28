Borussia Dortmund - Zenit maç sonucu: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. F Grubu'nda ikinci hafta maçında ilk maçlarından boynun büyük ayrılan Borussia Dortmund ile Zenit 3 puan için kozlarını paylaştı. Signal Iduna Park'ta oynanan ve Björn Kuipers'in düdük çaldığı 90 dakika ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Alman ekibine galibiyeti getiren goller; 78'de Jadon Sancho (P) ve 90'da Erling Haaland'dan geldi. Bu sonucun ardından Lucien Favre'nin ekibi, F Grubu'ndaki ilk 3 puanını aldı. 2'de 0 yapan Zenit ise puansız son sırada kaldı. Grupta oynanan diğer maçta Club Brugge ile Lazio 1-1 berabere kaldı.

2. maçların ardından F Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:

1- Lazio / 4 puan

2- Club Brugge / 4 puan

3- Borussia Dortmund / 3 puan

4- Zenit / 0 puan