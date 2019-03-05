(ÖZET) Borussia Dortmund - Tottenham maç sonucu: 0-1

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Alman ekibi Borussia Dortmund, Ada temsilcisi Tottenham Hotspur'u konuk etti.

İki takım arasındaki ilk maçı Tottenham, sahasında 3-0'lık skorla kazanmayı başarmıştı.

Maç öncesinde Borussia Dortmund taraftarından müthiş koreografi

Dortmund zorlu karşılaşmaya Burki, Wolf, Akanji, Weigl, Diallo, Gotze, Witsel, Sancho, Reus, Guerreiro, Alcacer kadrosuyla başlarken Tottenham'ın 11'i ise Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Davies, Winks, Sissoko, Eriksen, Son, Harry Kane'den oluşuyordu.

Maçın 11. dakikasında Guerrero'nun pasında Marco Reus, Hugo Lloris ile karşı karşıya kalacakken Tottenham'ın başarılı savunmacısı Jan Vertonghen kritik müdahaleyle bu pozisyona izin vermedi.

Bu kez 30. dakikada Christian Eriksen'in hazırladığı pozisyonda Tottenham gole yaklaştı. Eriksen'in pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Heung-min Son, Burki ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremedi.

Maçın 33. dakikasında Dortmund, yine Reus ile tehlike yarattı. Ev sahibi ekip Reus'un sol çaprazdan orta şut karışımı vuruşuyla gole çok yaklaşırken Hugo Lloris'i geçemedi.

Üst üste pozisyonlar bulan Dortmund, 35. dakikada Götze ile gole yaklaşırken yine Fransız eldiveni geçemedi.

Bu kez 37'de Jadon Sancho, Dortmund adına ceza sahası içinde sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Lloris'e takıldı.

Dortmund, baskısına rağmen Lloris'i geçemeyince ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

GOOL | İkinci yarının hemen başında ise Tottenham, rakibinin ümitlerini bitiren golü buldu. Sissoko'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Harry Kane, şık bir vuruşla takımını öne geçirmeyi başardı: 0-1

Yenilen gol sonrası oyundan düşen Dortmund, 89. dakikada Paco Alcacer ile net bir fırsat yakalasa da Tottenham'ın maça damga vuran ismi Hugo Lloris, yine rakibe gol izni vermedi.

Kalan bölümde başka gol olmazken, Tottenham ilk maçta 3-0 ile geçtiği rakibini deplasmanda da 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

İngiliz ekibi, 8 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşamasına yükseldi.