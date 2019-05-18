Borussia Dortmund son hafta yıkıldı

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın son haftasonda Mönchengladbach'ı 2-0 mağlup etti. Şampiyonluğu Bayern'e kaptıran Dortmund, sezonu ikinci sırada tamamladı. Mönchengladbach ise 5. sırada kaldı ve Şampiyonlar Ligi bileti alamadı.

18 Mayıs 2019, Cumartesi 19:31
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Borussia Dortmund son hafta yıkıldı

Bundesliga’da şampiyonluk yarışında Bayern Münih'le kapışan Borussia Dortmund, deplasmanda Borussia Mönchengladbach’ı 45. dakikada Jadon Sancho ve 54. dakikada Marco Reus’un golleriyle 2-0 yendi ancak 76 puanla ikinci sırada sezonu tamamladı.

Bayern Münih ve Borussia Dortmund’un yanı sıra, 66 puanla 3’üncü olan Leipzig ve 58 puanla 4’üncü sırada bulunan Bayer Leverkusen, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Mönchengladbach ise 5. sırada kaldı ve Şampiyonlar Ligi bileti alamadı. 

Puan cetvelinde son iki sırada bulunan Hannover 96 ve Nürnberg’in küme düşmesi geçen hafta kesinleşmişti.

Sezonu 28 puanla 16. sırada bitiren milli futbolcu Ozan Kabak’ın takımı Stuttgart ise kümede kalmak için 2. Lig’i 3’üncü durumda tamamlayan takım ile play-out maçları oynayacak.

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