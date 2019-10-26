Bundesliga’da haftanın maçı Ruhr Derbisi’nde, Borussia Dortmund Schalke’ye konuk oluyor. Her zaman olduğu gibi Canlı Bahis zevkini, yüksek oranlarla ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

4 maçlık serisi son dakikada Köln beraberliğiyle bozulan Schalke, ardından Hoffenheim deplasmanından da 2-0’lık darbeyle döndü. Ama söz konusu derbi olunca hafta arası hazırlıklarda moral motivasyon bakımından David Wagner’in takımının rakibine bilendiğini söyleyelim. Bentaleb’in sakatlığı halen sürerken, Suat Serdar ve McKennie’nin de tam hazır olmadıkları için forma giyme olasılıklarının düşük olduğu belirtiliyor.

Bu sene de Bayern’le birlikte şampiyon adayları arasında gösterilen Dortmund, üst üste 3 maç 2-2 berabere kalıp yarışta geri kaldı. Son maçta lider Gladbach karşısında zor da olsa Marco Reus’un golüyle 3 puanı alıp, rakibiyle puan farkını 1’e indirerek yeniden şampiyonluk rotasına girdiler. Schmelzer ve Paco Alcazer sakatlıktan kurtulamayan oyuncuları.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

• Dortmund ligdeki son 11 deplasmanın 10’unda yenilgi görmedi.

• Dortmund’un ligdeki son 10 deplasmanın 9’unda 2,5 gol barajı aşıldı.

• Schalke’nin bu sezon evinde oynadığı 4 maçın 3’ü 2,5 gol üstü sonuçlandı.

• İki takım arasındaki son 5 maçın 4’ün de iki taraf da fileleri havalandırdı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Ruhr Derbisi’ne bahis yapan Misli.com üyelerinin gol bahislerine yöneldiği görülüyor. Canlı bahisin yanı sıra tek maç olarak da oynanabilen mücadeleyi kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si her iki ekibin de gol atacağını düşünüyor. Üyelerin %17’si de derbinin 2.5 gol üzeri bir skorla tamamlanacağını öngörüyor.

FATİH DEMİRELİ’NİN DERBİ YORUMU İSE…

Almanya'nın en önemli derbilerinden biri oynanacak. Schalke iki hafta üst üste liderliği kaçırdı, son olarak Hoffenheim'a mağlup oldu. Dortmund ise zorlansa da, lig lideri Gladbach'ı yenmişti. Ama tam umutlanmaya başlarken, hafta içi Inter karşısında son derece silik bir oyun ortaya koydular. Schalke'den sonra son derece zorlu bir fikstüre girecek olan Dortmund, bir an önce istikrarı sağlamak zorunda. Sakat olan Reus sahada olmayacak, kadro dışı kalan ama affedilen Sancho ise dönecektir ilk 11'e. İki takımın da hata yapma payı düşük, ikisi de çok risk almayacaktır. Bu açıdan 2,5 gol altı bekliyorum.







