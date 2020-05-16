Borussia Dortmund - Schalke 04 maç sonucu: 4-0

Bundesliga 26. hafta maçında Borussia Dortmund ile Schalke 04 Ruhr derbisinde karşılaştı.

Mücadeleye etkili başlayan Dortmund, 29. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Thorgan Hazard'ın yerden ortasında Haaland'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikasında bu sefer Brandt'ın asistinde Portekizli sol kanat oyuncusu Raphael Guerreiro skoru 2-0 yaptı ve devre bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya da fırtına gibi başlayan ev sahibi Borussia Dortmund, 48'de Thorgan Hazard'ın golüyle 3-0 öne geçti. 63. dakikada gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Haaland, boş pozisyondaki Guerreiro'yu gördü ve Portekizli futbolcu skoru 4-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Borussia Dortmund, derbide Schalke'yi 4-0 mağlup etti.