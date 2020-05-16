Borussia Dortmund - Schalke 04 maç sonucu: 4-0
Almanya Bundesliga 26. hafta maçında Borussia Dortmund ile Schalke 04 Ruhr derbisinde karşılaştı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan maçta ev sahibi Borussia Dortmund, Schalke'yi Haaland, Guerreiro(2) ve Thorgan Hazard'ın golleriyle 4-0 mağlup etti.
Bundesliga 26. hafta maçında Borussia Dortmund ile Schalke 04 Ruhr derbisinde karşılaştı.
Mücadeleye etkili başlayan Dortmund, 29. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Thorgan Hazard'ın yerden ortasında Haaland'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikasında bu sefer Brandt'ın asistinde Portekizli sol kanat oyuncusu Raphael Guerreiro skoru 2-0 yaptı ve devre bu skorla sona erdi.
İkinci yarıya da fırtına gibi başlayan ev sahibi Borussia Dortmund, 48'de Thorgan Hazard'ın golüyle 3-0 öne geçti. 63. dakikada gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Haaland, boş pozisyondaki Guerreiro'yu gördü ve Portekizli futbolcu skoru 4-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Borussia Dortmund, derbide Schalke'yi 4-0 mağlup etti.