Borussia Dortmund - Schalke 04 maç sonucu: 3-0

Almanya Bundesliga’nın 6’ncı haftasında Borussia Dortmund, sahasında milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu’nun forması giydiği Schalke 04’ü konuk etti. Signal Iduna Park’ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekip; 55'inci dakikada Akanji, 61’inci dakikada Haaland ve 78 Hummels’in attığı gollerle rakibini 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada milli futbolcu Ahmed Kutucu, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada 56’ncı dakikada Paciencia’nın yerine oyuna dahil oldu. Ozan Kabak ise cezası sebebiyle karşılaşmada görev almadı.

Öte yandan ev sahibi ekipte koronavirüs testi pozitif çıkan Türk asıllı futbolcu Emre Can, mücadelede görev yapamadı.

Ruhr derbisi ne demek?

Almanya'daki en ünlü derbilerden biri Ruhr bölgesinde gerçekleşmektedir. Nehir derbisi, genel olarak Almanya'nın Ruhr bölgesinin Kuzey Ren-Vestfalya coğrafyasında yer alan takımlar arası maçlar için kullanılan bir ifadedir. Ancak bu ifade aslında BVB Dortmund ve FC Schalke 04 futbol takımları arasında oynanan maçlar için kullanılmakta bölgenin diğer takımları arasında yapılan maçlar için ise "küçük nehir derbisi" ifadesi tercih edilmektedir.

Ruhr derbisi hangi takımlar arasında oynanır?

Ruhr Havzası'nda bulunan Dortmund ve Gelsenkirchen şehirlerinin en büyük takımları Borussia Dortmund ve Schalke 04 arasındaki Ruhr derbisi ya da "Revierderby" olarak bilinen mücadele 1925 yılına dayanıyor.

Almanya'nın kömür madenlerinin bulunduğu bir bölge olan Ruhr Havzası'nın her iki takımı da işçilerin, emekçilerin takımı olma özelliğine sahip.

Bu duruma karşın her iki takımda birbirlerini en önemli rakip olarak görüyorlar.