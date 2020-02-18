Bundesliga’da kötü bir ilk yarıyı geride bırakan Borussia Dortmund buna rağmen Şampiyonlar Ligi’nde son dönemlerin formda ekibi Inter’i saf dışı bırakarak Barcelona’nın ardından üst tura yükseldi. Almanya’da ikinci yarıya iyi bir giriş yapan Ruhr ekibi bol gollü galibiyetlerle şampiyonluk yarışını kolay kolay bırakmayacağını gösterdi. Bu skorlarda ara transfer takıma katılan Erling Haaland’ın da etkisi yadsınamaz. Salzburg’daki muhteşem formunu Almanya’ya da taşıyan genç yetenek Dortmund formasıyla çıktığı 6 maçta 9 gol attı. Yakaladığı havayı Şampiyonlar Ligi’ne de yansıtmak isteyen Lucien Favre’nin ekibi evinde avantajlı bir skor almak istiyor.

Fransa’da her zaman olduğu gibi çift haneli puan farkıyla lider durumda bulunan Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi’ndeki uğursuzluğu bu sezon kırma amacında. Önceki turda Galatasaray ’ın da bulunduğu A Grubu’nu zorlanmadan lider bitirmişlerdi. Fransız ekibinde Mbappe’nin teknik direktör Tuchel ile oyundan alınırken yaşadığı münakaşa dedikoduları da beraberinde getirdi. Yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağı söylentileri ayyuka çıkarken Mbappe ise bu olayın ardından forma giydiği Lyon maçında golünü atarak tartışmaları biraz olsun öteledi. Konuk ekipte bir diğer tartışılan isim Neymar ise tamamen iyileşti ve oynamaya hazır hale geldi. Öte yandan Mbappe Amiens ile 4-4 berabere kalınan lig maçında kadroya alınmayarak dinlendirilmişti.

Borussia Dortmund’da sakatlığı süren Reus ile Delaney’e Brandt da eklendi. PSG’de ise Dagba ve Diallo sakat, Kimpembe ise şüpheli.

CANLI BAHİSTE ANAHTAR İSTATİSTİKLER

- PSG’nin A Grubu’nda çıktığı 6 maçın 4’ü 2.5 gol üzeri tamamlandı.

- B. Dortmund’un 2020’de çıktığı 6 karşılaşmanın tümü 3.5 gol üzeri tamamlandı.

- Bu 6 karşılaşmanın 4’ünde ise ilk yarı 1.5 gol üzeri bitti.

- Her iki ekibin de grup aşamasında çıktığı 6 maçın 5’inin ilk yarısında gol oldu.

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MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞBEĞENDİREN’İN YORUMU

Bundesliga’da şampiyonluk iddiasını sürdüren Dortmund, hafta sonunda Frankfurt’u farklı geçerek Fransız rakibine de gözdağı verdi. Dortmund’u Signal Iduna Park’ta yenebilmek her takımın harcı değil. Tuchel’in ekibi Amiens karşısında girdiği gol düellosundan 4-4 beraberlikle ayrıldı. PSG de tıpkı ev sahibi Dortmund gibi aşırı ofansif oynuyor. Hem PSG’nin hücum silahlarının bireysel meziyetleri de üst düzeyde. Zorlu karşılaşmada en mantıklı tercih goller olacak. İki ekip de fileleri havalandırmayı başarır.



