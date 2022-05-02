Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, savunma hattına bir takviye daha gerçekleştirdi. Alman ekibi Freiburg forması giyen Nico Schlotterbeck'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada Borussia Dortmund'un, 2022/23 sezonu için Freiburg'da forma giyen 22 yaşındaki Nico Schlotterbeck'i kadrosuna kattığı duyuruldu. Schlotterbeck'in bugün sağlık kontrollerinden geçtiği ve genç futbolcunun 30 Haziran 2027'ye kadar sürecek bir sözleşme imza attığı belirtildi. 1.91 metre boyundaki stoper, ayrıca sezon sonuna kadar Freiburg'da kalacak,

Nico Schlotterbeck, transferin duyurulmasının ardından şu açıklamalarda bulundu: "Tüm taraflarla görüştükten sonra, bugün 2022 yazında Borussia Dortmund'a transferimi duyurmaya karar verdim. Bunu yaparken, Freiburg, Borussia Dortmund ve şahsen kendim için netlik sağlamak istiyorum. Freiburg ile sezonun kalan üç maçına tamamen konsantre olabilmek benim için önemli. Ondan sonra Borussia Dortmund ile yeni sorumluluklarım için sabırsızlanıyorum."

Nico Schlotterbeck bu sezon 35 maçta forma giyerken takımı adına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.



