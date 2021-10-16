Borussia Dortmund - Mainz maç sonucu: 3-1

Bundesliga'nın 8. haftasında evinde Mainz'ı ağırlayan Borussia Dortmund, sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Dortmund'da yaklaşık 1 ay sonra sahalara 9geri dönen golcü futbolcu Erling Haaland 2 gol atmayı başardı.

Marco Reus'un 3. dakikadaki golüyle maça hızlı başlayan Borussia Dortmund, İlk yarıyı 1-0'lık üstünlük ile kapattı. Maçın 2. yarısında ise sahneye Erling Haaland çıktı. Golcü futbolcu 54. dakikada penaltıdan bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. 87. dakikada Mainz Jonathan Burkardt ile farkı 1'e indirmiş olsa da ev sahibi ekipte 90+4'te Haaland tekrardan ağları sarsmayı başardı ve Dortmund sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 18'e yükselten Borussia Dortmund, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.





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