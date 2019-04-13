Borussia Dortmund, Mainz 05’i iki golle geçti, liderliği devraldı

Bundesliga'da Borussia Dortmund, sahasında Mainz'ı 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

13 Nisan 2019, Cumartesi 22:39
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Borussia Dortmund, Mainz 05’i iki golle geçti, liderliği devraldı

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 29. haftasında Signal Iduna Park’ta Mainz 05’i konuk etti.

Ev sahibi ekip, 18 ve 24. dakikalarda Jadon Sancho’nun attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Mainz 05’in tek golü ise 83. dakikada Robin Quaison’dan geldi.

Karşılaşmada Ömer Toprak, 89. dakikada Mario Götze’nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetle puanını 66’ya çıkaran Borussia Dortmund, bir maç eksiği bulunan Bayern Münih’in 2 puan önünde liderliğe yükseldi.

Mainz 05 ise 33 puanla 12. sırada kaldı.

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