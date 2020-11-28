Borussia Dortmund - Köln maç sonucu: 1-2

Almanya Bundesliga'da 9. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund Signal Iduna Park'ta Köln'ü konuk etti. Maça konuk ekip etkili başladı ve Ellyes Skhiri'nin 9. dakikada attığı golle Köln zorlu deplasmanda 1-0 öne geçti.

İlk yarının geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı Köln soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda Dortmund gol için Köln kalesine baskısını yaptı. Ancak aradıkları golü bir türlü bulamadı.

Futbolun altın kuralı atamanayana atarlar kuralı yine ortaya çıktı ve dakika 60'da Köln, ilk golün sahibi Ellyes Skhiri'nin attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

Dortmund, aradığı golü 74'te Thorgan Hazard ile bulsa da sonraki dakikalarda skoru değiştirecek golü bulamadı ve sahasında Köln'e 2-1 kaybederek zirve yarışında yara aldı.

Bu sezon üçüncü mağlubiyetini alan Borussia Dortmund 18 puanda kaldı.

18 karşılaşma sonra ilk galibiyetini alan Köln ise puanını 6’ya çıkardı.