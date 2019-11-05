Borussia Dortmund - Inter maç sonucu: 3-2

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin en dikkat çekici mücadelesi, F Grubu’nda 4’er puanlı Borussia Dortmund ile İnter arasında Almanya’da oynandı. İtalya’da evindeki mücadeleden 2-0’lık galibiyetle ayrılan İnter, rakip sahada da Dortmund’u devirmek için sahaya çıktı. Ancak mücadelenin 2. yarısı tüm dengeleri tamamen değiştirdi.

Mücadelee hızlı başlayan taraf Conte'nin öğrencileri oldu ve 5. dakikada Laturo Martinez sahneye çıkarak skorboard'u değiştiren isim oldu. Mücadelenin 40. dakikasında da bu kez Vecino sahneye çıktı ve skoru Inter adına 2-0 yaptı.

Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu ve soyunma odasına İtalyanlar büyük bir mutlulukla gittiler. Alman ekibi Dortmund ise büyük üzüntü yaşarken, 2. yarıda fırtınanın yönünü değiştiren de ekip olmayı başardılar.

Kendi taraftarının önünde unutulmayacak bir maça imza atan Dortmund, 2. yarıda Hakimi'nin etkili oyunu ile resmen oyuna hükmeden taraf oldu. 51. dakikada genç sağ bek skoru 2-1'e getirdi. Bu skorla ümitlenen ev sahibi ekip 64. dakikada Brandt'ın golü ile skoru 2-2'ye getirince tribünlerin ümidi giderek arttı.

77'de kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydeden Hakimi maçı ipten alan isim olmayı başardı ve takımını bu zorlu mücadelede 2-0'lık yenilgiden 3-2'lik galibiyete taşıyan isim oldu. Mücadele sonunda Inter'li oyuncular büyük üzüntü yaşarken, ev sahibi ekip de büyük bir sevinç söz konusuydu.

Alınan bu sonuçla Dortmund puanını 7 yaptı ve grupta 2. sıraya yerleşti. Inter ise 4 puanda kalarak grupta 3. sırada yer aldı. Grubun bir diğer maçında Bracelona sahasında Slavia Prag ile golsüz berabere kalmıştı.

Maçın 11'leri

Borussia Dortmund: Bürki, Achraf Hakimi, Hummels, Akanji, Schulz, Witsel, Weigl, Brandt, Thorgan Hazard, Jadon Sancho, Mario Götze

İnter: Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar, Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi, Lukaku, Lautaro Martinez



