Borussia Dortmund - Hertha Berlin maç sonucu: 1-0
Lider Bayern Münih'i takibini sürdüren Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 30. haftasında Hertha Berlin'i konuk etti. Geçtiğimiz hafta Paderborn'u yarım düzine ile geçen Dortmund, Hertha'yı Emre Can'ın golüyle 1-0 mağlup etti, son 9 maçtaki 8. galibiyetini aldı.
Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih'in ardından 2. sırada yer alan Borussia Dortmund, son haftaların formda takımı Hertha Berlin'i konuk etti. Bayern yenilgisinin ardından Paderborn'a patlayan Favre'nin ekibi, Hertha engelini de aşmayı başardı.
Dortmund'da 3 puanı getiren gol 57'de Emre Can'dan geldi. Bu sonucun ardından 63 puana yükselen Sarı Siyahlı ekip, Bayern Münih ile arasındaki puan farkını yeniden 7'ye indirdi.
6 maç sonra mağlubiyet alan Hertha Berlin ise 38 puanla 9. sırada kaldı.
Borussia Dortmund-Hertha Berlin maçı öncesinde, iki takım oyuncuları da George Floyd'u andı.