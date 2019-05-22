Borussia Dortmund, Hazard transferini resmen açıkladı!

Bundesliga'da sezonu şampiyon Bayern Münih'in ardından ikinci sırada bitiren Borussia Dortmund, yaz transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. Dün Nico Schulz ile dün 5 yıllık sözleşme imzalayan Alman ekibi, bugün de resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Chelsea'nin Belçikalı süperstarı Eden Hazard'ın kardeşi olan Thorgan Hazard'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Daha önce prensip anlaşmasına varılan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunu 2024 yazına dek renklerine bağlayan Dortmund kulübü, Borussia Mönchengladbach'a ödenen bonservis bedelinin ise taraflar arasında yapılan anlaşma gereği açıklanmayacağını belirtti. Geride kalan sezonda 35 maça çıkan yıldız isim, 13 gol ve 12 asistlik bir performans sergilemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler