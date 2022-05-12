Erling Haaland'ı Manchester City'ye kaptıran Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, forvet hattına takviye yapmayı planlıyor. Haaland'ın transferinin resmen açıklanmasının hemen ardından Karim Adeyemi'yi kadrosuna katan Dortmund'un kadrosuna bir başka forvet takviyesi yapmayı düşündüğü ileri sürüldü.

Alman basınında yer alan haberlere göre Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın Manchester City'ye transfer olması nedeniyle Norveçli golcünün yerini Ajax forması giyen Sebastien Haller ile doldurmak istiyor.

İddialara göre kulüp ile futbolcu arasındaki görüşmeler olumlu yönde ilerlerken, Sebastien Haller'in transfere oldukça sıcak baktığı da aktarılanlar arasında yer alıyor.

Forvet takviyesi şart

Dortmund teknik direktörü Marco Rose, yaptığı açıklamada forvet hattına transfer yapmaları gerektiğini şu sözlerle dile getirmişti: Bence burada bazı düzenlemeler yapmalıyız. Hala merkez forvet alanına bir şeyler yapmak istiyoruz."

Haller için ayrılıklar gerekiyor

Her ne kadar Haaland, takımdan ayrılmış dahi olsa Borussia Dortmund'un Sebastien Haller'i transfer edebilmesi için maaş bütçesinde boşluk yaratması ve bazı futbolcularla yollarını ayrıması gerektiği belirtiliyor. Sözleşme uzatma görüşmelerinde sonuç alınamayan Manuel Akanji'nin ismi ilk sırada gelirken, İsviçreli stoperin takıma 30 milyon Euro'ya yakın bir getiri sağlayabileceği ve Haller transferine kaynak yaratabileceği düşünülüyor.

Ajax'ta Haller fırtınası

Bu sezon Ajax forması ile özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansların ardından Avrupa devlerinin ilgisini çeken Haller, 42 maçta, 34 gol ve 9 asistlik oldukça başarılı bir istatistik ortaya koymayı başardı.



