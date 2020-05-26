Borussia Dortmund - Bayern Münih maçını şifresiz canlı veren yabancı kanallar (Dortmund - Bayern şifresiz)
Bundesliga'da dev bir maç futbolseverler ile buluşuyor. 28. hafta mücadelesinde lider Bayern Münih, en yakın takipçisi Borussia Dortmund'a konuk oluyor. Karşılaşma S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanırken futbolseverler internet üzerinden 'Borussia Dortmund - Bayern Münih maçını şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar araması yapıyor. Peki Borussia Dortmund - Bayern Münih (Dortmund - Bayern) maçını hangi kanallar şifresiz verecek? Borussia Dortmund - Bayern Münih maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Bundesliga’da şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken 28. haftada dev bir maç oynanıyor. 61 puanla liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, 57 puanlı takipçisi Borussia Dortmund'a konuk oluyor. Mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Lider Bayern Münih, kazanıp kritik virajdan dönüp şampiyonluk yolundaki en ciddi rakibinin direncini kırmak istiyor. Dortmund ise güçlü rakibini devirip farkı 1'e indirmenin peşinde.
Borussia Dortmund - Bayern Münih maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar
Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.
BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÜNİH CANLI İÇİN TIKLAYIN
BU ORANLAR KAÇMAZ! DEV MAÇA BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!
Borussia Dortmund - Bayern Münih ilk 11'ler:
Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro - Brandt, Hazard - Haaland
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski