Bundesliga’da şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken 28. haftada dev bir maç oynanıyor. 61 puanla liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, 57 puanlı takipçisi Borussia Dortmund'a konuk oluyor. Mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Lider Bayern Münih, kazanıp kritik virajdan dönüp şampiyonluk yolundaki en ciddi rakibinin direncini kırmak istiyor. Dortmund ise güçlü rakibini devirip farkı 1'e indirmenin peşinde.

Borussia Dortmund - Bayern Münih maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Borussia Dortmund - Bayern Münih ilk 11'ler:

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro - Brandt, Hazard - Haaland

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski