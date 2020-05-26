Schalke'yi farklı geçtikten sonra vites düşürmesine rağmen Wolfsburg deplasmanında da rahat kazanan ve son 6 lig maçında firesi olmayan Dortmund, Frankfurt'a gol yağdırıp son 13 lig maçından 37 puan çıkartan lider Bayern'i konuk edecek.

Dortmund'da Nico Schulz, Marco Reus ve Dan-Axel Zagadou sakat. Axel Witsel iyileşti, Wolfsburg maçının ikinci yarısına çıkmayan Mats Hummels'in durumu maç saati netleşecek. Sağda ve solda Achraf Hakimi ile Raphael Guerreiro inanılmaz formda, salgın dönüşündeki iki maçta da sonradan oyuna giren Jadon Sancho'nun yerine de Julian Brandt dümendeydi ve iyi işler çıkarttı. Thorgan Hazard ile Erling Haaland da bildiğiniz gibi, skora katkı vermeye devam ediyorlar...

Bayern cephesinde ise Frankfurt maçını tamamlayamayan Jerome Boateng'in maç kadrosunda olacağı açıklandı. Philippe Coutinho, Corentin Tolisso ve Thiago, Der Klassiker'de forma giyemeyecek. Robert Lewandowski geçtiğimiz hafta sonu Frankfurt'a attığı golle bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 41'e yükseltti. Ligde ise şu ana kadar 25 maça çıkıp 27 gol kaydetti. Son 7 lig maçında 14 gol daha atarsa, Gerd Müller'in 1971-72 sezonundaki 40 gollük rekorunu tarihe gömecek!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Dortmund ligdeki son 6 maçını kazandı, Bayern de deplasmandaki son 6 lig maçını kazandı.

- Dortmund ligdeki son 5 iç saha maçında hem ilk yarıyı hem de maç sonunu galibiyetle noktaladı, Bayern ise deplasmandaki son 4 lig maçında hem ilk yarıyı hem de maç sonunu galibiyetle noktaladı.

- İki takım arasındaki son 10 resmi maçın 9'ü "2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Bayern kazanır" oldu! %15'lik kesim iki formda takımın maçında deplasmanda da olsa lidere güveniyor. %12'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına eklemiş ve her iki takımdan da gol bekliyor.



