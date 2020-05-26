Borussia Dortmund - Bayern Münih maç sonucu: 0-1

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, kritik maçta ikinci sıradaki takipçisi Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Mücadeleden önemli detaylar:

İki takımın da karşılıklı pozisyonlar bulduğu ilk yarıda 43. dakikada Bayern Münih, Joshua Kimmih'in uzak mesafeden attığı güzel golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

Borussia Dortmund'ta, ikinci yarının başında Jadon Sancho, Julian Brandt'ın; Emre Can ise Thomas Delaney'in yerine oyuna dahil oldu.

Sarı-Siyahlıların golcü futbolcusu Erling Haaland, 72. dakikada sakatlanıp oyundan çıkmadan önce net bir gol pozisyonundan yaralanamadı.

75'te kazanılan serbest vuruşta Raphael Guerreiro'nun şutu Neuer'de kaldı.

Kalan dakikalarda da gol sesi çıkmadı ve Bayern Münih, takpçisi Borussia Dortmund'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.