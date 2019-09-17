Borussia Dortmund-Barcelona maç sonucu: 0-0

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup mücadeleleri başlarken ilk haftanın en önemli maçlarından birinde Borussia Dortmund ile Barcelona karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Dortmund, 57. dakikada Marco Reus'la bir penaltı atışından yararlanamadı.

F Grubu'nda oynanan diğer maçta Inter, ecel terleri döktüğü Slavia Prag'a karşı 1 puanı son dakikada kurtardı. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonuçların ardından grupta 4 takım da haftaya 1 puanla başladı.

Barcelona'nın 16 yaşındaki yıldızı Ansu Fati, Borussia Dortmund maçına ilk 11'de başladı. 16 yıl 321 günle tarihe geçen Fati, Messi'nin 17 yıl 166 günle elinde bulundurduğu bu rekoru Arjantinli'den devraldı.

İspanyol devinde sakatlığı geçen Lionel Messi, maça yedek kulübesinde başlarken Arjantinli yıldız 59'da Ansu Fati'nin yerine oyuna dahil oldu.



