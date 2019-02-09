Bundesliga'da liderliğini sürdüren Borussia Dortmund, 3-0 öne geçtiği karşılaşmada Hoffenheim'in son 15 dakikada attığı 3 gole engel olamadı. Ev sahibi ekip Jadon Sancho ve Mario Götze'nin golleriyle ilk devreyi 2-0 önde tamamladı. Dakika 67'de Guerreiro ile farkı 3'e çıkaran Dortmund bu dakikadan sonra çöküş yaşadı. 75. dakikada Ishak Belfodil ile farkı azaltan konuk ekip 83. dakikada Kaderabek'le skoru 3-2'ye getirdi. 87. dakikada tekrar sahneye çıkan Belfodil maçta eşitliği sağlarken karşılaşma 3-3 sona erdi.
Lider Borussia Dortmund bu beraberliğin ardından maç fazlasıyla puanını 50'ye yükselterek ikinci Bayern Münih ile olan farkı 8'e çıkardı.