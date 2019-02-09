Borussia Dortmund 3-0'ı koruyamadı

Almanya Bundesliga 21. hafta karşılaşmasında Hoffenheim'ı ağırlayan Borussia Dortmund, 3-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

09 Şubat 2019, Cumartesi 19:41
- A +
Borussia Dortmund 3-0'ı koruyamadı

Bundesliga'da liderliğini sürdüren Borussia Dortmund, 3-0 öne geçtiği karşılaşmada Hoffenheim'in son 15 dakikada attığı 3 gole engel olamadı. Ev sahibi ekip Jadon Sancho ve Mario Götze'nin golleriyle ilk devreyi 2-0 önde tamamladı. Dakika 67'de Guerreiro ile farkı 3'e çıkaran Dortmund bu dakikadan sonra çöküş yaşadı. 75. dakikada Ishak Belfodil ile farkı azaltan konuk ekip 83. dakikada Kaderabek'le skoru 3-2'ye getirdi. 87. dakikada tekrar sahneye çıkan Belfodil maçta eşitliği sağlarken karşılaşma 3-3 sona erdi.

Lider Borussia Dortmund bu beraberliğin ardından maç fazlasıyla puanını 50'ye yükselterek ikinci Bayern Münih ile olan farkı 8'e çıkardı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.