Borusan Otomotiv Motorsport’tan Çifte Podyumlu Sezon Açılışı

Pandemi sürecinden sonra tekrar pistlere hızlı bir giriş yapan Borusan Otomotiv Motorsport, 13. yarış sezonunda genç yetenekler Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik’in yanında, deneyimli pilot İbrahim Okyay ile GT4 European Series Imola yarışında geçtiğimiz hafta sonu 2 adet BMW M4 GT4 otomobil ile start aldı.

Cuma günü ağır yağmur koşullarında gerçekleşen testlerin ardından, Cumartesi günü ilk resmi sıralama seanslarına çıkıldı. Geçtiğimiz sezon takımla 2 deneme yarışı yapan ve Misano’da elde ettiği ikincilik ile adından söz ettiren, bu sezon ise tüm takvimi takım arkadaşı Yağız Gedik ile birlikte takip edecek olan Cem Bölükbaşı, sıralama seanslarına damgasını vurdu. Pistteki en hızlı turu atarak dikkatleri üzerine çeken genç pilot, aynı gün koşulan ve sezonu açan ilk yarışta pole position’ın sahibi oldu.

Çok iyi start alarak yarışın ilk yarısında liderlik pozisyonunda harika bir performans gösteren ve rakipleriyle farkı yaklaşık 4 saniyeye çıkaran Cem Bölükbaşı, pit stop’ta aracı Yağız Gedik’e devretti. Ekibin hata veren motor sensör uyarısını kontrol etmek zorunda kalması sebebiyle, pitte fazladan yaklaşık 10 saniye geçirmek zorunda kalan Yağız Gedik, üst kategorilerde yarışan 2 rakibinin arkasında kalarak piste döndü. Sergilediği müthiş defans ile gruptaki rakiplerine geçit bırakmadan grup birincisi ve genel klasman üçüncüsü olarak finiş gördü.

BOM’un deneyimli pilotu İbrahim Okyay ise takım arkadaşının gelemediği yarışta tek başına start aldı. İlk yarışta aldığı temas sebebiyle pite girerek zaman kaybeden deneyimli pilot, yarışı 13. sırada tamamladı. Pazar günü gerçekleşen ikinci yarışta ise tek başına yarıştığı için pit stop kuralları gereği fazladan 10 saniye pitte kalmasına rağmen grubunda ikinciliği elde ederek bayrağımızı dalgalandırdı.

Borusan Otomotiv Motorsport takımının başarısı hem yarışı takip eden izleyiciler tarafından, hem de ulusal ve uluslararası platformlarda yoğun ilgi gördü. Borusan Otomotiv Motorsport’un başarısı yarışın organizatörü olan GT4 ve BMW Motorsport’un internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında yer alırken, BMW’nin global internet sitesinde yer alan bülteninde de Borusan Otomotiv Motorsport’un başarısından söz edildi. Borusan Otomotiv Motorsport’un bir sonraki yarışı 7-9 Ağustos tarihlerinde Misano’da gerçekleşecek.

Borusan Otomotiv Motorsport Hakkında:

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), 2008 yılında Türkiye'de motor sporlarının gelişimine ve Türkiye'nin yurt dışında tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla Borusan Otomotiv tarafından kurulmuştur. Milli sporculardan oluşan ekibi ile Türkiye dışında; 4 kıtada, 20 farklı ülkede, 32 farklı pistte 300'den fazla yarışta start almıştır. Borusan Otomotiv Motorsport, yurt içinde 10 Türkiye Pilotlar Şampiyonluğu ve 4 Takımlar Şampiyonluğu, yurt dışında WTCC (Dünya Şampiyonası) Takımlar beşinciliği, ETCC (Avrupa Kupası) Pilotlar ikinciliğini ve İtalya Endurance Champions Cup Pilotlar Şampiyonluğu elde etmiştir. Borusan Otomotiv Motorsport bünyesinde sosyal sorumluluk bilinci ile kurulan BOM Akademi, 2015 yılından itibaren TOSFED ve GSGM lisanslı eğitim kurumu olarak 2000’den fazla katılımcıya sertifikalarını teslim etmiştir. 2018 yılında

organize edilmiş olan BOM E-Team GT Kupası sonucunda seçilmiş olan BOM E-Team, 2020’de ülkemizi uluslararası arenada temsil etmektedir