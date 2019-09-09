Borsanın şampiyonu Fenerbahçe

Borsa'da spor endeksi, Ağustos'ta yüzde 12.24 değer kazandı. Fenerbahçe Futbol yüzde 22.02 ile geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Trabzonspor Sportif, Ağustos'ta yatırımcısına yüzde 19.05 kazandırdı. Geçen ay Beşiktaş Futbol Yatırımları'nın hisseleri yüzde 6.08, Galatasaray Sportif'in hisseleri de yüzde 4.76 artış kaydetti. Ocak- Ağustos döneminde de Fenerbahçe yüzde 32.95 ile en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Kaynak: Takvim