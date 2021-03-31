Robert Prosinecki sonrası Dusan Bajevic ile yola devam eden Bosna Hersek, 8 maçlık periyotta hiç galibiyet alamayınca, bayrağı Ivaylo Petev devralmıştı. Petev de ilk maçında Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı. Petev, önceki antrenörlerin aksine, Miralem Pjanic'i Gojko Cimirot'un yanına çekerek orta alanı daha kalabalık ve daha dirençli hale getirdi. Kalede Süper Lig'den tanıdık bir isim, Konyasporlu Ibrahim Sehic olacak. Göztepe'den Marko Mihojevic ve yine Konyaspor'dan Amir Hadziahmedovic ise muhtemelen maça kulübede başlar. Başakşehir'le efsaneleşen Edin Visca ilk açıklanan aday kadroda yer alıyordu ancak sakatlığı nedeniyle Finlandiya maçı öncesi kamp kadrosundan çıkartılmıştı.

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Ukrayna ile berabere kalıp Kazakistan'ı deplasmanda yenen Fransa'da, N'Golo Kante sakatlığı nedeniyle yok. Daha önce "A" takım seviyesinde forma şansı bulan Jonathan Ikone ve Eduardo Camavinga, "U21" takımıyla Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteriyor. TD Didier Deschamps, Anthony Martial'ın hafif bir sakatlığı olduğunu ve durumunun maç saati netleşeceğini açıkladı. Paul Pogba'nın da merak edilecek bir sağlık problemi olmadığını belirtti. Kanatlarda Kylian Mbappe ve Kingsley Coman forma giyecek, hücum merkezinde Olivier Giroud olacak. Antoine Griezmann'ı Giroud'nun gerisinde, "10 numara" olarak tabir ettiğimiz pozisyonda izleyebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bosna Hersek son 10 maçında galibiyet yüzü göremedi! (5 beraberlik - 5 mağlubiyet)

- Fransa'nın son 6 maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu 2022 FIFA Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fransa kazanır" oldu! %49'luk kesim formsuz görüntüde olan Bosna Hersek karşısında Horozlar'a güveniyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.