Türkiye Basketbol Ligi'ndeki Bornova Belediyespor'la pilot takım anlaşması yapıp haklarını alan Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nde şans bulamayan gençlerinin forma giyeceği takımın kadrosunu şekillendiriyor. Geçen sezon Süper Lig 'de farklı kulüplerde rakip olan Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca ve oğlu Efe Sarıca, farklı liglerde de olsa Karşıyaka çatısı altında buluşacak. Bornova Belediyesi Karşıyaka adını alacak kulüpte Efe Sarıca'nın da forma giymesi bekleniyor.

Doğan Deniz'in antrenörlüğünü yapacağı takımın kadrosunda Karşıyaka patentli oyuncular, Ali Efe Barış, Berke Akgündüz, İnanç Mert Hotamış, Arca Tülüoğlu, Çağatay Özkan, Ege Yaşar bulunacak.

Öte yandan yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka, ilk hazırlık maçına yarın Karadağ'da çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip Podgorica kentindeki Moraca Spor Merkezi'nde yarın saat 20.30'da Buducnost Voli'yle karşılayacak. Aynı salonda cumartesi günü de KK Studentski Centar'la rakip olacak Kaf-Kaf, Karadağ dönüşü 10 Eylül'de Aliağa'de Ege Cup'a katılacak. (DHA)