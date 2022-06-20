Bornova Belediyesi Karşıyaka ilk sınavda

İZMİR, (DHA)

Türkiye Basketbol Ligi'nde 30 maçta 15 galibiyet, 15 mağlubiyetle sezonu 7'nci sırada tamamlayıp adını Play-Off'a yazdıran Bornova Belediyesi Karşıyaka, yarın çeyrek final serisinin ilk karşılaşmasında Sigortam.net'e konuk olacak. İstanbul Cebeci İBB Spor Salonu'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. İlk sınavda kazanıp avantaj elde etmeye çalışacak Bornova Bld Karşıyaka, 2 galibiyete ulaşan tarafın yarı finalist olacağı seride rövanşı 20 Mayıs Cuma günü Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak.

ARCA EN DEĞERLİ YERLİ

Pınar Karşıyaka altyapısında yetişip bu sezon yeşil-kırmızılıların pilot takım anlaşması yaptığı Bornova Belediyesi Karşıyaka'da forma giyen guard Arca Tülüoğlu, Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonun en değerli yerli oyuncusu seçildi. Pınar Karşıyaka'nın 2016 yılında gençlerde Türkiye şampiyonu olan kadrosunun yıldızlarından olup A takımda kadroda yer almasına rağmen fazla süre alamayınca daha önce Selçuklu Bld ve Petkimspor gibi takımlara kiralık gönderilen 25 yaşındaki Arca, bu sezon yıldızlaştı. Arca, Bornova Bld Karşıyaka'da 13.1 sayı, 10.03 asist, 3.7 ribaund, 1.2 top çalma ortalamaları yakaladı. Sezon içinde OGM Ormanspor maçında 11 sayı, 10 ribaund, 15 asistle trible double yapan Arca, sezon boyunca 301 asist yaparak asist krallığında zirveye çıktı.

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