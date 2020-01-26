Bordo-Mavililer’den geleceğe yatırım: Ethan Ampadu

Şu anda transferdeki tek gündemi stoper olan Trabzonspor’da listeye yeni bir isim daha girdi: Ethan Ampadu... Fırtına, bonservisi Chelsea’de olan ve bu sezon Alman ekibi Leipzig’e kiralanan 19 yaşındaki savunmacı için harekete geçti. Genç yaşı ve potansiyeli nedeniyle Ampadu’yu geleceğe yatırım transferi olarak gören Bordo-Mavililer şimdiden temaslara başladı. Alman temsilcisinde fazla süre alamayan Gallerli oyuncu da daha fazla forma giyebileceği bir kulübe transfer olmaya sıcak bakıyor.

Newton getirecek

Karadeniz ekibi transfer görüşmelerinde Eddie Newton kozunu kullanacak. Uzun yıllar Chelsea’de yardımcı antrenörlük yapan ve kiralık genç oyuncuları yakından takipeden Newton, Fırtına ile resmi sözleşme imzalamak için Trabzon’da bulunuyor. Bordo-Mavililer’de Hüseyin Çimşir’in yardımcısı olarak görev yapacak olan İngiliz antrenör, yakından tanıdığı Ampadu’yu, Trabzonspor’a getirmek için de mesai harcayacak.