Bordo-Mavililer hedefe kilitlendi

Süper Lig'de yaşanan puan kayıplarına rağmen daha fazla kenetlenen Bordo-Mavili taraftarlar, muhalefetle takımın havasını bozmaya çalışanlara müsaade etmiyor. Son olarak Ankaragücü karşısında beklenmedik kayıp yaşayan Fırtına’da camia içerisinden çatlak sesler yükselmeye başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibine muhalefet yapmak isteyen bir kesim, sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlarla büyük tepki aldı. Taraftarın bu olumsuzluklara karşı birleştiği görüldü.