Fransa Ligue 1'de PSG şampiyonluğu ile sona eren geçen sezon lig sonunda Bordeaux yer almıştı. Tarihinde 6 kez Fransa Ligi'ni kazanan ve müzesinde tam 15 kupa bulunan Fransız temsilcisi, ilk kez Ligue 2'ye düşmüştü.

Telefoot'un iddiasına göre; Bordeaux'ya bir kötü haber daha geldi. Dev kulüp, finansal yükümlülükleri yerine getirememesi gerekçesiyle Fransa 3. Ligi'ne düşürüldü.







