Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux, dün deplasmanda Nice'e 1-0'lık skorla boyun eğerken mücadelenin tek golünü 16'ncı dakikada penaltıdan Allan Saint-Maximin kaydetti.

Penaltı pozisyonu sonrası Video Yardımcı Hakeme başvuran mücadelenin orta hakemi, daha sonrasında beyaz noktayı gösterirken bu karara konuk ekipten büyük tepki geldi.

Bordeaux'nun resmi Twitter hesabından söz konusu karar sonrası yapılan paylaşımda "Hakem, penaltıyı onayladı. VAR, devasa bir üçkağıtçılık." ifadeleri kullanıldı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler