Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'da forma giyen Mozambikli stoper Mexer, Fatih Karagümrük'ün kendisine yaptığı kiralama teklifini kabul etmedi.

Fransız basınından L'Equipe'de yer alan habere göre Fatih Karagümrük'ün Mexer için Bordeaux'ya yaptığı kiralama teklifi kulüp tarafından kabul edilse de Mozambikli stoper, bu teklife olumlu cevap vermedi.

Ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünmeyen Mexer'in, en azından sezon sonuna kadar Bordeaux'da forma giymek istediği ve sezon sonunda transfer tekliflerini değerlendirebileceği belirtilenler arasında yer aldı.

Bu sezon Bordeaux ile 17 maçta forma giyen Mexer'in 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.











