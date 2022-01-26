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Bordeaux'dan Mexer, Fatih Karagümrük'ün teklifini reddetti

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e Bordeaux'da forma giyen Mozambikli stoper Mexer'den olumsuz cevap geldi. 33 yaşındaki savunma oyuncusu, Fatih Karagümrük'ün teklifini reddetti.

26 Ocak 2022, Çarşamba 22:59 Son Güncelleme:
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Bordeaux'dan Mexer, Fatih Karagümrük'ün teklifini reddetti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'da forma giyen Mozambikli stoper Mexer, Fatih Karagümrük'ün kendisine yaptığı kiralama teklifini kabul etmedi. 

Fransız basınından L'Equipe'de yer alan habere göre Fatih Karagümrük'ün Mexer için Bordeaux'ya yaptığı kiralama teklifi kulüp tarafından kabul edilse de Mozambikli stoper, bu teklife olumlu cevap vermedi.

Ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünmeyen Mexer'in, en azından sezon sonuna kadar Bordeaux'da forma giymek istediği ve sezon sonunda transfer tekliflerini değerlendirebileceği belirtilenler arasında yer aldı.

Bu sezon Bordeaux ile 17 maçta forma giyen Mexer'in 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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