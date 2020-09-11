Bordeaux - Lyon maç sonucu: 0 - 0

Fransa Ligue 1'in 3.hafta maçında Bordeaux ile Lyon karşılaştı. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Lyon, ligdeki ilk maçında Dijon'u 4-1 yenmişti. Bordeaux ise ilk iki maçta 4 puan almıştı. Çekişmeli geçen mücadele golsüz tamamlandı

Lyon'da Marcelo, Denayer, Depay, Sissoko gibi önemli isimler de forma giydi ve maç boyunca 20 şut denemesine rağmen gol kaydedemediler. Bordeaux ise üst üste 3. maçını da gol yemeden bitirdi







