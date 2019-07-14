Bony’de rakipler azalıyor

Trabzonspor’da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor... Hugo Rodallega’nın ayrılığı sonrasında takıma kaliteli bir golcü katmayı hedefleyen Bordo-Mavililer bu doğrultuda yoğun mesai harcıyor. 3 Temmuz’dan bu yana as forvet olmadan çalışmalarını sürdüren Karadeniz devi, Wilfried Bony için temaslarını sıklaştırdı. Son olarak El Arabi forması giyen Fildişili oyuncu ile yapılan pazarlıklarda büyük aşama kaydedildiği öğrenildi. Yıllık ücret konusunda aradaki farkın iyice azaldığı belirtilirken, transferin önündeki tek engelin imza parası olduğu kaydedildi. Bony imza parası isteğinden vazgeçerse, Bordo-Mavili yönetimin yıllık ücret konusunda 1.7 milyon Euro’ya kadar çıkabileceği vurgulandı.

Bonservisi elinde

Bonservisinin elinde olması nedeniyle Avrupa’dan birçok takımın radarında olan 30 yaşındaki oyuncunun, Fransız ekibi Marsilya ve Belçika temsilcisi Anderlecht’i reddettiği kaydedildi. Görüşmelerde en önemli rakiplerinin saf dışı kalmasının ardından Trabzonspor’un transferde önünün açıldığı gelen haberler arasında.

MarcusBerg’i Krosnadar kaptı

Karadeniz ekibinin uzun süredir peşinde olduğu Marcus Berg elden kaçtı... Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan İsveçli golcü, Rus temsilcisi Krasnodar ile anlaşmaya vardı. Bordo-Mavililer’le kıran kıran pazarlık yapan 32 yaşındaki futbolcu, Yeşil-Siyahlılar’ın teklifini daha iyi buldu ve Rusya’yı tercih etti. Fırtına ise alternatif isimlere yönelmeye başladı.